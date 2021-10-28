BP обсудил с Азербайджаном дальнейшие планы по сотрудничеству

В ходе трехдневнего визита в Азербайджан исполнительный вице-президент BP по добыче и операциям Гордон Биррелл провел встречи с руководящими лицами и персоналом BP в регионе, посетил платформу "Шахдениз Браво" и Сангачальский терминал, где британская комп

В ходе трехдневнего визита в Азербайджан исполнительный вице-президент BP по добыче и операциям Гордон Биррелл провел встречи с руководящими лицами и персоналом BP в регионе, посетил платформу "Шахдениз Браво" и Сангачальский терминал, где британская компания является оператором.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, вчера вечером Биррелл отправился в Лондон.

В рамках визита также состоялись встречи с премьер-министром Али Асадовым, министром экономики Микаилом Джаббаровым, министром энергетики Пярвизом Шахбазовым и президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым, были обсуждены проекты, реализуемые BP в регионе, а также дальнейшие планы и новые возможности для продолжения успешного энергетического партнерства между BP и Азербайджаном.

Биррелл с 25 октября находился в стране с рабочим визитом.