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    BP обнаружила крупное месторождение газа на шельфе Сенегала

    Глубина разведочной скважины Yakaar-1 составила около 4,7 км.

    Баку. 9мая. REPORT.AZ/ Компания BP совместно с Kosmos Energy обнаружила крупное месторождение газа на шельфе Сенегала.

    Как передает Report, глубина разведочной скважины Yakaar-1 составила около 4,7 км.

    В течение года компании планируют пробурить еще три разведочных скважины у берегов Сенегала и Мавритании.

    «Открытие Yakaar-1 <…> укрепило нашу уверенность в том, что шельф Сенегала и Мавритании представляет собой углеводородный бассейн мирового класса»,— приводит пресс-служба BP слова генерального директора BP Upstream Бернарда Луни.

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