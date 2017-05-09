BP обнаружила крупное месторождение газа на шельфе Сенегала

Баку. 9мая. REPORT.AZ/ Компания BP совместно с Kosmos Energy обнаружила крупное месторождение газа на шельфе Сенегала.

Как передает Report, глубина разведочной скважины Yakaar-1 составила около 4,7 км.

В течение года компании планируют пробурить еще три разведочных скважины у берегов Сенегала и Мавритании.

«Открытие Yakaar-1 <…> укрепило нашу уверенность в том, что шельф Сенегала и Мавритании представляет собой углеводородный бассейн мирового класса»,— приводит пресс-служба BP слова генерального директора BP Upstream Бернарда Луни.