BP: Нефтегазовые проекты способствовали подготовке квалифицированных кадров

Нефтегазовый сектор Азербайджана демонстрирует один из наиболее успешных примеров государственно-частного партнерства в развитии карьеры.

Нефтегазовый сектор Азербайджана демонстрирует один из наиболее успешных примеров государственно-частного партнерства в развитии карьеры.

Как сообщает Report, об этом вице-президент BP по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли заявил на Форуме карьерного развития в Баку.

"Благодаря государственно-частному партнерству Азербайджан добился значительных успехов в нефтегазовой промышленности. Такие крупные проекты, как "Контракт века" и "Шахдениз", внесли важный вклад в экономическое развитие страны и подготовку новых специалистов", - отметил Асланбейли.

Он подчеркнул, что сотрудничество между SOCAR и международными компаниями обеспечило устойчивое развитие отрасли более 30 лет.

"Азербайджан создал благоприятную среду для иностранных инвесторов, внедрил современные стандарты добычи, безопасности и охраны труда. Это ускорило технологическое развитие и позволило подготовить специалистов международного уровня, которые успешно работают на глобальной арене. Одним из ярких примеров является Эльхан Мамедов, занимающий должность глобального руководителя BP по добыче", - отметил Асланбейли.