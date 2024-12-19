О нас

BP: Нефтегазовые проекты способствовали подготовке квалифицированных кадров

BP: Нефтегазовые проекты способствовали подготовке квалифицированных кадров Нефтегазовый сектор Азербайджана демонстрирует один из наиболее успешных примеров государственно-частного партнерства в развитии карьеры.
Энергетика
19 декабря 2024 г. 17:49
BP: Нефтегазовые проекты способствовали подготовке квалифицированных кадров

Нефтегазовый сектор Азербайджана демонстрирует один из наиболее успешных примеров государственно-частного партнерства в развитии карьеры.

Как сообщает Report, об этом вице-президент BP по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли заявил на Форуме карьерного развития в Баку.

"Благодаря государственно-частному партнерству Азербайджан добился значительных успехов в нефтегазовой промышленности. Такие крупные проекты, как "Контракт века" и "Шахдениз", внесли важный вклад в экономическое развитие страны и подготовку новых специалистов", - отметил Асланбейли.

Он подчеркнул, что сотрудничество между SOCAR и международными компаниями обеспечило устойчивое развитие отрасли более 30 лет.

"Азербайджан создал благоприятную среду для иностранных инвесторов, внедрил современные стандарты добычи, безопасности и охраны труда. Это ускорило технологическое развитие и позволило подготовить специалистов международного уровня, которые успешно работают на глобальной арене. Одним из ярких примеров является Эльхан Мамедов, занимающий должность глобального руководителя BP по добыче", - отметил Асланбейли.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке BP: Oil and gas projects made significant contributions to training new personnel in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке BP: Neft-qaz layihələri yeni kadrların yetişməsinə əhəmiyyətli töhfə verib

Экслюзивные новости

Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
11 декабря 2024 г. 10:22
ЦБА: Банки смогут направлять зеленые кредиты только в сферы, указанные в зеленой таксономии
ЦБА: Банки смогут направлять "зеленые кредиты" только в сферы, указанные в "зеленой таксономии"
9 декабря 2024 г. 13:37
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
9 декабря 2024 г. 13:16
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
6 декабря 2024 г. 12:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi