BP назначила нового главного вице-президента по добыче

13:50

С 2 декабря текущего года Эльхан Мамедов займет должность главного вице-президента BP по добыче.

Об этом Report сообщили в компании BP-Azerbaijan.

Компания отмечает, что на новой должности Э.Мамедов будет отвечать за управление всеми работами по добыче в сегменте upstream BP по всему миру. Он будет работать в лондонском офисе BP под руководством исполнительного вице-президента по добыче и операциям Гордона Биррелла.

В настоящее время Э.Мамедов является вице-президентом BP по добыче в регионе Азербайджан-Грузия-Турция (АГТ).

Региональный президент BP по АГТ Гэри Джонс поблагодарил Эльхана Мамедова за его работу для региона и пожелал ему успехов в новой должности.

"Эльхан Мамедов - признанный лидер, известный своим особым вниманием к безопасности труда, связями с коллегами, командами и всеми заинтересованными сторонами, а также заслуживший огромное доверие. Под его руководством сотрудники демонстрировали очень высокие показатели технической безопасности, а также мировой уровень эффективности и надежности на морских и наземных объектах BP в Каспийском регионе. В начале этого года Э.Мамедов руководил безопасным запуском платформы "Центральный Восточный Азери", которая считается самой технологически передовой платформой BP и является седьмой платформой BP на месторождении "Азери-Чыраг-Гюнешли", - сказал Джонс, слова которого приводятся в сообщении.