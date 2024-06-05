BP намерена поддерживать максимальный объем добычи на "Шахдениз"

Компания BP сосредоточена на поддержании максимальной добычи на газоконденсатном месторождении "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия, которое является источником газа для Европы, но также поставляет значительные объемы конденсата, продаваемого как ч

Компания BP сосредоточена на поддержании максимальной добычи на газоконденсатном месторождении "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия, которое является источником газа для Европы, но также поставляет значительные объемы конденсата, продаваемого как часть потока сырой нефти Azeri Light.

Как передает Report, об этом сообщил S&P Global исполнительный вице-президент BP по добыче и операциям Гордон Биррелл.

По его словам, добыча конденсата в первом квартале практически не изменилась по сравнению с годом ранее и составила 99 000 баррелей в сутки.

"Мы находимся на стабильном уровне добычи на "Шахдениз", потому просто продолжим концентрироваться на безопасных и надежных операциях, чтобы могли поддерживать максимальный объем добычи, - сказал Биррелл. - Наша задача — максимально безопасно и эффективно добывать и заполнять трубу, и это то, что мы делали и будем продолжать делать".

Касаясь дальнейшего увеличения добычи на "Шахденизе", он ответил, что объем - это коммерческий вопрос, но трубы заполнены: "Шахдениз" находится на плато, его показатели очень, очень хорошие, и мы будем поддерживать их".

Согласно заключению Счетной палаты Азербайджана по бюджету Государственного нефтяного фонда на 2024 год, добыча газа с месторождения "Шахдениз" на 2024 год прогнозируется на уровне 26,1 млрд кубометров против около 26 млрд кубометров в 2023 году, а конденсата - на уровне 33,8 млн баррелей (около 27 млн баррелей в прошлом году).

В настоящее время добыча газа с месторождения "Шахдениз" осуществляется с платформы "Alpha" в рамках Стадии-1 и с платформы "Bravo" в рамках Стадии-2.

Отметим, что соглашение о разведке, разработке и разделе добычи с перспективного месторождения "Шахдениз" было подписано 4 июня 1996 года, ратифицировано 17 октября 1996 года. В 2013 году срок действия соглашения о разработке месторождения "Шахдениз" продлен с 2036 года до 2046 года.

В проекте участвуют компании BP (оператор – 29,99%), Lukoil (19,99%), TPAO (19%), NİKO (10%), SGC Upstream (21,02%).