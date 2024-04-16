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BP начала добычу нефти с новой платформы на блоке АЧГ

BP начала добычу нефти с новой платформы на блоке АЧГ Компания BP начала добычу нефти с новой платформы «Центральный Восточный Азери» (ЦВА), установленной на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ).
Энергетика
16 апреля 2024 г. 15:28
BP начала добычу нефти с новой платформы на блоке АЧГ

Компания BP начала добычу нефти с новой платформы "Центральный Восточный Азери" (ACE), установленной на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).

Об этом, как передает Report, говорится в сообщении компании BP-Azerbaijan.

"Компания BP сегодня объявила о начале добычи нефти с платформы ACE в азербайджанском секторе Каспийского моря. Это седьмая платформа, установленная на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли". Нефть с платформы "Центральный Восточный Азери" была получена с первой добывающей скважины, бурение которой началось с конца 2023 года", - говорится в информации.

Компания отмечает, что в течение 2024 года с платформы ACE будут пробурены и введены в эксплуатацию еще две добывающие скважины.

"Таким образом, суточная добыча нефти с платформы ACE, которая будет увеличиваться, к концу года достигнет 24 тыс. баррелей",- сообщили в BP.

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Версия на английском языке bp announces start-up of oil production from new ACE platform in ACG
Версия на азербайджанском языке AÇG-dəki yeni ACE platformasından hasilat başlanıb

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