BP: На грузинский участок Южного газового коридора в I квартале израсходовано 100 млн долларов

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В первом квартале этого года капитальные расходы на грузинском участке Южного газового коридора (проект расширения Южно-Кавказского трубопровода) составили 100 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом сказал менеджер BP по Грузии Крис Слютер агентству Reuters.

По его словам, эта сумма несколько меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Представитель BP отметил, что капитальные расходы на проект в прошлом году составили 550 млн долларов: "В прошлом году на проект были потрачены большие средства. В этом году объем инвестиций несколько сократится".

Работы на грузинском участке проекта расширения Южно-Кавказского трубопровода завершатся до середины 2018 года, отметил он.

К.Слюте подчеркнул, что строительные работы по трубопроводу завершены: "На одной из двух компрессорных станций в Грузии завершено 95%, на другой - 55% работ. Строительство контрольно-измерительной станции продолжается. В конце года будет осуществлена тестовая закачка газа в трубопровод".

Отметим, что часть проекта в Грузии включает строительство двух компрессорных станций, прокладку трубопровода протяженностью 65 км и строительство контрольно-измерительной станции на границе с Турцией.