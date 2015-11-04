​BP: Мы хотим оценить перспективы III этапа проекта "Шахдениз"

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшний день проводятся работы по реализации второго этапа проекта "Шахдениз". Для реализации третьего этапа проекта необходимо технологическое продвижение.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент BP по Южному газовому коридору Джо Мерфи в своем выступлении на проходящей в Баку II Каспийской технической конференции-выставке Общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE): "На месторождении имеются большие запасы. Мы хотим оценить эти перспективы совместно с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR)".

Отметим, что месторождение "Шахдениз" расположено в 70 км юго-восточнее Баку, в шельфовой зоне Каспия на глубине 50-500 м. Запасы месторождения оцениваются в объеме 1,2 трлн. кубометров газа. Месторождение считается одним из самых крупнейших газовых и газоконденсатных месторождений в мире.

Соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года между Государственной нефтяной компанией Азербайджана и иностранными компаниями. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 4 октября 1996 года. В мае 1999 года открыто газоконденсатное месторождение "Шахдениз".

Проект "Шахдениз" состоит из двух этапов. Первый этап обеспечивает поставки газа потребителям в Азербайджане, Грузии и Турции, второй этап предусматривает поставки газа в Турцию, а оттуда в Европу.

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).