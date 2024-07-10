BP, Mitsui & Co., Shell и TotalEnergies войдут в проект производства низкоуглеродного СПГ в ОАЭ

Компании BP, Mitsui Co., Shell и TotalEnergies получат по 10% акций в проекте национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) по производству низкоуглеродного сжиженного природного газа (СПГ) в Рувайсе (Ruwais LNG).

Компании BP, Mitsui & Co., Shell и TotalEnergies получат по 10% акций в проекте национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) по производству низкоуглеродного сжиженного природного газа (СПГ) в Рувайсе (Ruwais LNG).

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение ADNOC.

“Сегодня состоялось подписание соглашений о присоединении к проекту Ruwais LNG компаний BP, Shell, TotalEnergies и Mitsui, каждая из которых получит в нем по 10% долевого участия. При этом ADNOC сохранит в проекте контрольный пакет в размере 60%. Отдельно ADNOC подписала несколько новых долгосрочных обязательств по продаже СПГ, в том числе на поставку 1 млн тонн в год - с Shell и 0,6 млн тонн в год - с Mitusi & Co", - говорится в информации

Проект Ruwais LNG, который в настоящее время разрабатывается в промышленном городе Эл-Рувайс, станет первым СПГ-объектом в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, работающем на чистой энергии. Он будет использовать новейшие технологии и искусственный интеллект для минимизации выбросов и повышения эффективности.

После завершения Ruwais LNG будет состоять из двух линий сжижения СПГ производительностью 4,8 млн тонн в год (общей мощностью 9,6 млн тонн в год) и должен увеличить мощности производства СПГ компанией ADNOC более, чем в 2 раза - с 6 млн тонн в год до 15,6 млн тонн в год.