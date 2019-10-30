​BP: Мировой спрос на нефть увеличится

В 2040 году миру потребуется на 30% больше энергоресурсов, чем в 2017 году.

Как сообщает Report, об этом сказал главный экономист BP по России и странам СНГ Владимир Дребенцов на презентации изданий "Статистический обзор мировой энергетики от BP " и "Взгляд на энергетические перспективы – 2040".

"Причиной этому увеличение численности населения и параллельно рост использования бытовой техники", - сказал он.

По словам В.Дребенцова, увеличение использования энергоресурсов приведет к росту энергоотходов, что ставит перед обществом новые задачи: "Это сокращение энергоотходов, увеличение доли возобновляемой энергетики. Другой способ - заменить производство энергии из угля альтернативными источниками".

По словам В. Дребенцова, к 2040 году мировой спрос на нефть увеличится, в основном, за счет Китая и Индии. В развитых странах потребление нефти будет сокращено.