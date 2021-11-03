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BP: Мировой спрос на нефть превысил ключевой уровень в 100 млн б/с

BP: Мировой спрос на нефть превысил ключевой уровень в 100 млн б/с Пока мировые лидеры обсуждают борьбу с изменением климата, мировой спрос на нефть превысил ключевой уровень в 100 млн баррелей в сутки, который в последний раз наблюдался перед пандемией COVID-19.
Энергетика
3 ноября 2021 г. 17:31
BP: Мировой спрос на нефть превысил ключевой уровень в 100 млн б/с

Пока мировые лидеры обсуждают борьбу с изменением климата, мировой спрос на нефть превысил ключевой уровень в 100 млн баррелей в сутки, который в последний раз наблюдался перед пандемией COVID-19.

Как передает Report, об этом передает worldoil со ссылкой на данные BP Plc.

Потребление ископаемого топлива восстанавливается, несмотря на растущие усилия по сокращению выбросов парниковых газов. Это толкает цены на нефть к многолетним максимумам и угрожает восстановлению мировой экономики из-за значительных ограничений в поставках энергии.

Такая ситуация стала благом для отраслевых нефтяных компаний, которые только что сообщили о значительном скачке прибыли. В то же время крупные потребители сырья призвали группу ОПЕК+ «открыть краны».

«Где-то в следующем году мы выйдем выше уровней, существовавших до COVID, — заявил накануне финансовый директор BP Мюррей Окинклосс. — ОПЕК+ хорошо справляется с управлением балансом, поэтому мы по-прежнему конструктивны в отношении цен на нефть».

Рост потребления до 100 млн баррелей в сутки произошел несмотря на то, что авиаперевозки еще не полностью оправились от последствий пандемии. Это подчеркивает то, как спрос на дизельное топливо и нефтехимию стимулировал потребление нефти за последние два года.

В прошлый раз, когда потребление было таким же высоким, американские сланцевые бурильщики работали на полную мощность, а Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники держали в резерве лишь скромные производственные мощности.

Сегодня ситуация иная. Добыча нефти в США примерно на 1,7 млн баррелей в сутки ниже уровней, существовавших до COVID, поскольку сланцевые компании сосредоточены на увеличении прибыли для инвесторов, а не на погоне за ростом производства. ОПЕК+ восстанавливает поставки, которые были приостановлены во время пандемии, но темпами, слишком медленными для крупных потребителей энергии.

В результате, по данным Goldman Sachs Group Inc., глобальный дефицит предложения составляет на нефтяном рынке 2,5 млн баррелей в сутки.

«Зимняя сезонность и восстановление глобального спроса на авиаперевозки означают, что потребление нефти достигнет рекордных максимумов в начале следующего года», — отмечает Дэмиен Курвалин, нефтяной аналитик Goldman Sachs.

Прибыль BP в III квартале превзошла прогнозы и составила 3,3 млрд долларов США.

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