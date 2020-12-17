BP купила разработчика технологий компенсации выбросов углерода

BP и другие работающие в Европе нефтегазовые компании, намерены противостоять падению прибылей от ископаемого топлива по мере ускорения энергетического перехода

Компания BP приобрела контрольный пакет акций компании Finite Carbon — крупнейшего разработчика технологий компенсации выбросов углерода в США.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, сделка была осуществлена в рамках реализации климатических целей британского отраслевого гиганта и развития нового потока доходов.

BP и другие работающие в Европе нефтегазовые компании, такие как Royal Dutch Shell, делают ставку на ожидаемый рост цен на углеродные кредиты с тем, чтобы противостоять падению прибылей от ископаемого топлива по мере ускорения энергетического перехода.

Калифорнийская Finite Carbon платит землевладельцам за управление лесами, что позволяет ей генерировать кредиты для компенсации выбросов углерода, которые затем можно продать фирмам, превышающим свои квоты по выбросам. Американская компания рассчитывает получить 1 млрд долларов США для землевладельцев в течение следующих 10 лет после сокращения доходов на 20—40%, сообщил исполнительный директор компании Шон Карни.

В настоящее время Finite имеет 50 углеродных проектов на трех миллионах акров (1,214 млн га) в Соединенных Штатах и уже принесла клиентам-землевладельцам более 500 млн долларов США дохода.

BP отказалась назвать стоимость сделки и размер своей новой доли в Finite. В прошлом году она вложила в калифорнийскую компанию начальные инвестиции в размере 5 млн долларов США. В заявлении BP отмечается, что увеличение ее доли поможет расширить присутствие Finite в других странах.

Ранее британская нефтегазовая компания заявила, что стремится стать одним из крупнейших в мире производителей возобновляемой энергии. Это является частью нашумевшей кампании, направленной на то, чтобы снизить зависимость BP от ископаемого топлива, которое выделяет парниковые газы.

К 2030 году BP планирует увеличить мощность возобновляемых источников энергии в 20 раз — до 50 ГВт. При этом добыча нефти будет сокращена на 40%, а инвестиции в низкоуглеродные технологии будут увеличены.

Напомним, что в середине сентября 2020 года BP объявила об окончании нефтяной эры и о том, что потребление нефти может никогда не вернуться к уровням, которые наблюдались до начала пандемии COVID-19.

Летом BP PLC объявила о снижении прогнозных цен на нефть и природный газ на период с 2021 по 2050 гг. Согласно обновленным прогнозам ожидается, что в этот период стоимость фьючерсов на нефть марки Brent составит в среднем около 55 долларов США за баррель. Средние цены на газ Henry Hub прогнозируются на уровне 2,90 долларов США за миллион британских тепловых единиц (mmbtu).