BP: Капитальные затраты на разработку АЧГ за 30 лет составили 45 млрд долларов

11:34

По состоянию на конец второго квартала 2024 года капитальные затраты по проекту разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря, составили 45 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на оператора месторождения BP-Азербайджан, с начала добычи на АЧГ в ноябре 1997 года и по состоянию на конец 2024 года на блоке добыто 593 млн тонн (около 4,4 млрд баррелей) нефти.

По трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан на мировые рынки поставлено более 4,3 млрд баррелей АЧГ нефти. С 2006 года с терминала Джейхан отправлено 5 707 танкеров с нефтью, добытой на АЧГ.

С начала добычи и на конец второго квартала этого года Азербайджан безвозмездно получил около 57 млрд кубометров попутного газа, добытых на АЧГ.

С начала проекта АЧГ в 1994 году BP и ее партнеры направили около 111 млн долларов США на реализацию социальных проектов в Азербайджане.

После продления контракта - 19 апреля 2019 года его участниками было принято решение о реализации нового проекта - строительства платформы "Центральный-Восточный Азери" (ЦВА) стоимостью 6 млрд долларов США, который является очередным шагом в разработке АЧГ. 16 апреля 2024 года с этой платформы была получена первая нефть.

На конец второго квартала 2024 года в эксплуатации на АЧГ находились 144 добывающих скважин, 45 - водонагнетательных и 8 газонагнетательных.