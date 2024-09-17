О нас

BP: Капитальные затраты на разработку АЧГ за 30 лет составили 45 млрд долларов

BP: Капитальные затраты на разработку АЧГ за 30 лет составили 45 млрд долларов 11:34
Энергетика
17 сентября 2024 г. 12:00
BP: Капитальные затраты на разработку АЧГ за 30 лет составили 45 млрд долларов

По состоянию на конец второго квартала 2024 года капитальные затраты по проекту разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря, составили 45 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на оператора месторождения BP-Азербайджан, с начала добычи на АЧГ в ноябре 1997 года и по состоянию на конец 2024 года на блоке добыто 593 млн тонн (около 4,4 млрд баррелей) нефти.

По трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан на мировые рынки поставлено более 4,3 млрд баррелей АЧГ нефти. С 2006 года с терминала Джейхан отправлено 5 707 танкеров с нефтью, добытой на АЧГ.

С начала добычи и на конец второго квартала этого года Азербайджан безвозмездно получил около 57 млрд кубометров попутного газа, добытых на АЧГ.

С начала проекта АЧГ в 1994 году BP и ее партнеры направили около 111 млн долларов США на реализацию социальных проектов в Азербайджане.

После продления контракта - 19 апреля 2019 года его участниками было принято решение о реализации нового проекта - строительства платформы "Центральный-Восточный Азери" (ЦВА) стоимостью 6 млрд долларов США, который является очередным шагом в разработке АЧГ. 16 апреля 2024 года с этой платформы была получена первая нефть.

На конец второго квартала 2024 года в эксплуатации на АЧГ находились 144 добывающих скважин, 45 - водонагнетательных и 8 газонагнетательных.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BP: AÇG layihəsinin əsaslı xərcləri 30 ildə 45 milyard dollar təşkil edib

Самое важное

Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии
Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии
16 сентября 2024 г. 19:51
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
16 сентября 2024 г. 19:45
ЦИК утвердил итоговый протокол выборов в Милли Меджлис
ЦИК утвердил итоговый протокол выборов в Милли Меджлис
16 сентября 2024 г. 13:47
Формула 1: Пилот McLaren Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана
ФотоФормула 1: Пилот McLaren Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана
15 сентября 2024 г. 16:38
Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана
Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана
15 сентября 2024 г. 07:00
Гран-при Азербайджана: Леклер выиграл квалификацию в Баку четвертый год подряд
ФотоГран-при Азербайджана: Леклер выиграл квалификацию в Баку четвертый год подряд
14 сентября 2024 г. 17:07
Гран-при Азербайджана: В третьем свободном заезде лучшим стал Джордж Рассел
Гран-при Азербайджана: В третьем свободном заезде лучшим стал Джордж Рассел
14 сентября 2024 г. 13:35
Формула-1: Сегодня стартует второй день Гран-при Азербайджана
Формула-1: Сегодня стартует второй день Гран-при Азербайджана
14 сентября 2024 г. 07:00
Формула-1: Шарль Леклер лидирует по итогам второго свободного заезда
ФотоФормула-1: Шарль Леклер лидирует по итогам второго свободного заезда
13 сентября 2024 г. 18:00
Макс Ферстаппен показал лучшее время в первой свободной практике на Гран-при Азербайджана
ФотоМакс Ферстаппен показал лучшее время в первой свободной практике на Гран-при Азербайджана
13 сентября 2024 г. 14:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi