BP: К 2030 году основным потребителем нефти станет химическая отрасль

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Спрос на нефть растет, однако все менее быстрыми темпами. К 2030 году основным потребителем нефти станет не транспорт, как сейчас, а химическая отрасль.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.ru, об этом говорится в прогнозе BP по перспективам энергетической отрасли.

К 2035 году мировой спрос на энергоносители вырастет на 30% благодаря увеличению благосостояния в развивающихся странах, что будет частично компенсировано стремительным ростом энергоэффективности. В среднем спрос на энергоносители будет расти на 1,3% в год, что ниже прогнозов по темпам роста мирового ВВП в 3,4%. Это объясняется растущей энергоэффективностью.

Технический прогресс и экологические соображения изменят структуру спроса на энергоносители, однако нефть, газ и уголь останутся главными источниками энергии до 2035 года. Потребление газа будет расти быстрее, чем потребление нефти или угля. Быстрый рост потребления СПГ, вероятно, создаст мировой интегрированный рынок этого продукта, цена на который будет привязана к ценам в США. Две трети роста предложения газа придутся на сланцевую отрасль, лидером в которой будут США.