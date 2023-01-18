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BP изучит возможность производства низкоуглеродного водорода в Германии

BP изучит возможность производства низкоуглеродного водорода в Германии Британская компания BP рассматривает проект водородного производства в германском портовом городе Вильгельмсхафен с использованием собственного "зеленого" аммиака в качестве сырья.
Энергетика
18 января 2023 г. 12:33
BP изучит возможность производства низкоуглеродного водорода в Германии

Британская компания BP рассматривает проект водородного производства в германском портовом городе Вильгельмсхафен с использованием собственного "зеленого" аммиака в качестве сырья.

Как передает Report, это следует из пресс-релиза компании.

"BP оценит целесообразность строительства нового производственно-транспортного узла в Вильгельмсхафене, который "будет включать в себя ведущую в отрасли установку аммиачного диссоциатора, которая сможет производить до 130 тыс. тонн низкоуглеродного водорода из зеленого аммиака в год начиная с 2028 года", - говорится в сообщении.

Аммиачный диссоциатор преобразует "зеленый" аммиак в водород путем расщепления крупной молекулы на более мелкие азотные и водородные компоненты.

Компания планирует для транспортировки полученного водорода использовать существующие нефте- и газопроводы. Затем низкоуглеродный водород компания будет доставлять потребителям в Рурской области и другие центры спроса.

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Версия на английском языке BP to explore possible production of low-carbon hydrogen in Germany

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