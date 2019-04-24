​BP инвестировала в Азербайджан 70 млрд долларов за 27 лет

Азербайджан обладает наименьшими энергоресурсами в Каспийском бассейне, но наиболее эффективно их использует.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли.

По его словам, за последние 27 лет BP инвестировала в Азербайджан более 70 млрд долларов.

"За эти годы с блока "Азери-Чираг-Гюнешли" добыто 3,5 млрд баррелей нефти, безвозмездно передано государству 44 млрд кубометров попутного газа. Общая добыча газа с месторождения "Шахдениз" составляет 100 млрд кубометров ", - сказал Б.Асланбейли.