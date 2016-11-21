BP и Total снижают присуствие в Норвегии

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Ряд крупнейших зарубежных нефтяных корпораций заявили о своем уходе из Норвегии, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Подобный уход связан с низкими ценами на углеводороды, которые заставляют компаниям задуматься о сокращении добычи.

О намерении уменьшить траты и распродать часть активов заявила не только BP, но и американская ExxonMobil, голландская Royal Dutch Shell и французская Total. В основном сокращения коснулись расходов на разведку. В то же время небольшие компании пользуются запущенной в 2005 году программой правительства страны, которая компенсирует часть затрат на разработку.

Падение нефтяных доходов привело не только к попыткам добывающих компаний повысить рентабельность, но и к протестам среди служащих нефтегазового сектора в связи с планами работодателей о сокращении зарплат.

В 2017 году правительство Норвегии собирается увеличить поддержку отрасли и выделить дополнительные 225,6 млрд крон (28 млрд долларов США). Однако инвестиции в добычу нефти и газа на шельфе снизятся на 10% в 2017 году и на 6,8% в 2018-м.

По оценке регулятора отрасли, стоимость деконструкции и консервации тех месторождений, о которых уже заявили зарубежные партнеры, составит около 170 млрд крон (20 млрд долларов США).