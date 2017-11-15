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    BP и SOCAR могут подписать соглашение по блоку D230 в этом году

    Вчера SOCAR провел обсуждения по данному вопросу

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Соглашение по перспективному блоку D230 в бассейне Северного Абшерона в азербайджанском секторе Каспия будет подписано к концу этого года.

    Как сообщает Report, об этом заявил региональный президент ВР по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

    Он отметил, что вчера данный вопрос обсуждался с президентом Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым.

    Отметим, что 24 мая 2016 года между BP и SOCAR подписан меморандум о взаимопонимании о проведении совместных геологоразведочных работ на потенциальных перспективных структурах на блоке D230 в бассейне Северного Абшерона в азербайджанском секторе Каспийского моря. 

    Блок D230 расположен на глубине моря 300 м при глубине коллектора 3 000-5 000 м. 

    В проекте BP и SOCAR будут иметь по 50% акций.

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