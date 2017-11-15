BP и SOCAR могут подписать соглашение по блоку D230 в этом году

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Соглашение по перспективному блоку D230 в бассейне Северного Абшерона в азербайджанском секторе Каспия будет подписано к концу этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил региональный президент ВР по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

Он отметил, что вчера данный вопрос обсуждался с президентом Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым.

Отметим, что 24 мая 2016 года между BP и SOCAR подписан меморандум о взаимопонимании о проведении совместных геологоразведочных работ на потенциальных перспективных структурах на блоке D230 в бассейне Северного Абшерона в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Блок D230 расположен на глубине моря 300 м при глубине коллектора 3 000-5 000 м.

В проекте BP и SOCAR будут иметь по 50% акций.