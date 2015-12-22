​BP и SOCAR-Cape подписали контракт

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ ООО SOCAR-Cape и BP-Azerbaijan подписали новый контракт о продлении на два года срока действия нынешнего контракта на оказание технических услуг при проведении оншорных и оффшорных операций. Как сообщает Report, стоимость контракта составляет 90 млн. долларов.

Генеральный исполнительный директор компании Джо Отли выразил удовлетворение продлением срока действия контракта, что является показателем доверия BP к компании SOCAR-Cape, оказывающей качественные и эффективные услуги.

В компании отметили, что пока рано говорить о том, как повлияет вчерашняя девальвация на экономику Азербайджана: "SOCAR-Cape продолжит оказывать своим клиентам высококачественные и безопасные услуги".

Отметим, что ООО SOCAR-Cape учреждено в 2010 году. Долевое участие SOCAR в совместном предприятии составляет 51%, Cape Industrial Services Ltd. - 49%. SOCAR-Cape осуществляет деятельность в сфере монтажа/демонтажа и аренды деревянных конструкций, покраски огнеупорных покрытий, оказывает широкий спектр услуг, в том числе, изоляционные, покрасочные и др.