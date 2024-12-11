BP и Shell решили сократить инвестиции в электроэнергетику

Британская компании BP и Shell решили отказаться от амбициозных целей стать крупными игроками в электроэнергетике после слабого прогресса и широко распространенного скептицизма в отношении возобновляемых источников энергии.

Британская компании BP и Shell решили отказаться от амбициозных целей стать крупными игроками в электроэнергетике после слабого прогресса и широко распространенного скептицизма в отношении возобновляемых источников энергии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times (FT).

За пятилетие нефтяные гиганты потратили на подобные цели 18 млрд долларов.

Несколько лет назад Shell поставила перед собой цель стать крупнейшей в мире электроэнергетической компанией, а ее представители прогнозировали, что доходы от электроэнергии сравняются с прибылями от нефти и газа к 2030 году.

Компания BP, в свою очередь, пообещала увеличить расходы на зеленую энергию в 10 раз - до 5 млрд долларов в год к концу десятилетия и расширить бизнес по производству возобновляемой энергии в 20 раз - примерно до 50 ГВт.

Однако теперь BP и Shell планируют сократить инвестиции на фоне падения в нынешнем году их акций более чем на 16% и 2% соответственно. По словам одного из руководителей энергетической отрасли, компании оказались в "долине смерти" - между традиционными акционерами, выступающими за ископаемое топливо, и новой группой инвесторов, уделяющих особое внимание мерам по борьбе с климатическими изменениями.

Компания Shell, которая, по данным исследовательской группы Accela, инвестировала с 2019 года 11,8 млрд долларов в энергетический сектор, продала свой бизнес по розничной торговле электроэнергией в Великобритании, Нидерландах и Германии, ушла с электроэнергетического рынка Китая, а на прошлой неделе сообщила сотрудникам, что не будет рассматривать новые проекты по офшорной ветроэнергетике.

BP, потратившая 6,8 млрд долларов на низкоуглеродную энергетику, на этой неделе заявила, что разместила активы по офшорной ветроэнергетике в совместном предприятии с японским партнером Jera. В 2025 году предполагалось выделить на зеленую энергетику 3-5 млрд долларов.