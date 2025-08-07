BP и партнеры потратили $1,1 млн на социнвестиции и спонсорские проекты в Азербайджане

О нас

Энергетика
7 августа 2025 г. 18:06
Британская компания BP и ее партнеры по проектам в Азербайджане в первой половине текущего года направили около $0,7 млн на реализацию социальных инвестиционных проектов в стране, что на 40%, больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию BP-Azerbaijan.

В отчетный период за счет этих средств были реализованы 17 программ по образованию и развитию местных навыков, а также один проект по развитию предпринимательства.

Кроме того, компания BP самостоятельно направила около $0,4 млн на спонсируемые проекты в первой половине 2025 года, что в 2,2 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Спонсорский пакет включает в себя в общей сложности 32 проекта, включая 19 продолжающихся образовательных инициатив, проект по развитию местных навыков и поддержке предпринимательства, 5 экологических инициатив, а также поддержку 7 конференций и семинаров по различным направлениям.

Версия на азербайджанском языке BP və tərəfdaşları Azərbaycanda sosial investisiyalara və sponsorluq layihələrinə 1,1 milyon dollar xərcləyib

