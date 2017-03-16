BP и партнеры инвестировали в социальные проекты Азербайджана 72 млн долларов - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ До сегодняшнего дня BP и ее партнеры инвестировали более 72 млн долларов в социальные проекты в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал в своем выступлении на церемонии открытия Школы управления проектами вице-президент BP Azerbaijan по связям, внешним делам и стратегии Бахтияр Асланбейли.

По его словам, в будущем компания также заострит внимание на реализации социальных проектов: "Школу управления проектами окончили более 300 выпускников. В следующем году в школе ожидается национализация и преподавать будут азербайджанцы".

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В рамках церемонии повторного открытия Школы управления проектами BP и ее партнеры подписали меморандум о намерениях. Документ подписал от имени партнеров вице-президент BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли.

Документ также подписали ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов и директор Twenty Eighty Strategy Execution Энди Дорлинг.