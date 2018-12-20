BP и KOBİA окажут поддержку развитию местного бизнеса

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня BP от имени своих партнеров по проектам в Азербайджане и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) подписали меморандум о взаимопонимании для совместного изучения возможностей сотрудничества для поддержки местного бизнеса.

Как сообщает Report, в рамках меморандума обе стороны будут работать вместе, чтобы оценить потенциальные направления сотрудничества для поддержки развития местного бизнеса.

Президент BP-Azerbaijan по связям, внешним делам и стратегии Бахтияр Асланбейли заявил во время церемонии подписания, что BP со своими партнерами более десяти лет сотрудничает в поддержку инициатив, направленных на развитие местного бизнеса: "Это приоритетное направление в нашей стратегии социальных инвестиций в Азербайджане, и сохранится таковым".

Вице-президент напомнил, что BP-Azerbaijan и партнеры с 2007 года реализуют крупномасштабную программу социальных инвестиций для поддержки развития местного предпринимательства под названием "Программа развития предпринимательства", которая оценивается в миллионы долларов.

По его словам, до настоящего времени в рамках этой программы на поддержку около 2 000 малых и средних предпринимателей выделено 6,5 млн долларов

Выступая на мероприятии, председатель правления KOBİA Орхан Мамедов выразил уверенность, что меморандум укрепит платформу для развития малого и среднего бизнеса в Азербайджане.

Отметим, что на конец 2017 года BP подписала с компаниями-участницами "Программы развития предпринимательства" контракты на 538 млн долларов. В этом году 24 местные компании завершат тренинги, финансируемые BP и партнерами в рамках программы.