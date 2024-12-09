BP и JERA создают СП в сфере морской ветроэнергетики

Британская компания BP и японская JERA Co., Inc. договорились создать совместное предприятие (СП) в области морской ветроэнергетики.

Британская компания BP и японская JERA Co., Inc. договорились создать совместное предприятие (СП) в области морской ветроэнергетики.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление BP, новое СП, названное JERA Nex bp, будет в равных долях принадлежать обеим компаниям и станет одним из крупнейших одним в мире разработчиков, владельцев и операторов морской ветроэнергетики.

JERA Nex bp объединит операционные активы и проекты развития с общей потенциальной мощностью производства 13 ГВт “чистой” энергии. Партнеры обязались инвестировать в новое совместное предприятие до 5,8 млрд долларов США до конца 2030 года.

“JERA Nex bp будет заниматься разработкой конкурентоспособных проектов и оптимизировать объединенный портфель. Первоначально компания сосредоточится на развитии существующих проектов в Северо-Западной Европе, Австралии и Японии и продолжит развивать портфель значительных долгосрочных возможностей”, - говорится в информации.

Генеральным директором нового СП станет представитель JERA, а финансовым директором – BP. Персонал из оффшорных подразделений обеих компаний будет переведен в JERA Nex bp.

Формирование нового СП завершится после получения всех необходимых разрешений, что ожидается к концу третьего квартала 2025 года.

JERA, совместное предприятие Tokyo Electric Power Company (TEPCO) и Chubu Electric Power, активно инвестирует в морскую ветроэнергетику с 2019 года. Компания управляет проектами в Великобритании, Германии, Японии, Бельгии и Тайване, а также имеет разработки в Ирландии и Австралии.

BP, в свою очередь, развивает портфель морских ветроэнергетических проектов с 2019 года и обладает общей потенциальной мощностью 9,7 ГВт.