BP и ее партнеры вдвое сократили социальные расходы в Азербайджане

В январе-сентябре текущего года BP и ее партнеры потратили 0,8 млн долларов США на проекты социальных инвестиций в Азербайджане.

В январе-сентябре текущего года BP и ее партнеры потратили 0,8 млн долларов США на проекты социальных инвестиций в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет компании BP-Азербайджан за первые три квартала текущего года, это в 2 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Проекты включают 23 образовательные программы, 3 проекта по поддержке отечественных кадров и развития предпринимательства, и 1 экологическую инициативу.

Помимо этого, BP как отдельная компания потратила около 1 млн долларов США на спонсируемые в Азербайджане от своего имени проекты, что на 0,2 млн долларов США или на 25% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В данный список входят 32 проекта, в том числе 20 образовательных программ, 1 проект по поддержке отечественных кадров и развития предпринимательства, 4 экологические инициативы и пр.