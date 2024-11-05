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BP и ее партнеры вдвое сократили социальные расходы в Азербайджане

BP и ее партнеры вдвое сократили социальные расходы в Азербайджане В январе-сентябре текущего года BP и ее партнеры потратили 0,8 млн долларов США на проекты социальных инвестиций в Азербайджане.
Энергетика
5 ноября 2024 г. 17:16
BP и ее партнеры вдвое сократили социальные расходы в Азербайджане

В январе-сентябре текущего года BP и ее партнеры потратили 0,8 млн долларов США на проекты социальных инвестиций в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет компании BP-Азербайджан за первые три квартала текущего года, это в 2 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Проекты включают 23 образовательные программы, 3 проекта по поддержке отечественных кадров и развития предпринимательства, и 1 экологическую инициативу.

Помимо этого, BP как отдельная компания потратила около 1 млн долларов США на спонсируемые в Азербайджане от своего имени проекты, что на 0,2 млн долларов США или на 25% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В данный список входят 32 проекта, в том числе 20 образовательных программ, 1 проект по поддержке отечественных кадров и развития предпринимательства, 4 экологические инициативы и пр.

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Версия на английском языке BP and partners significantly reduce social spending in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке BP və tərəfdaşları Azərbaycanda sosial xərclərini 2 dəfə azaldıb

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