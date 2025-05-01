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BP и ее партнеры удвоили расходы на социальные проекты в Азербайджане

BP и ее партнеры удвоили расходы на социальные проекты в Азербайджане BP и ее партнеры удвоили расходы на социальные проекты в Азербайджане
Энергетика
1 мая 2025 г. 16:11
BP и ее партнеры удвоили расходы на социальные проекты в Азербайджане

В январе-марте текущего года компания BP и ее партнеры по совместным проектам, оператором которых она является, потратили более 0,4 млн долларов США на проекты социальных инвестиций в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию BP-Azerbaijan по итогом первого квартала, это на 0,2 млн долларов США или в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Данные проекты включают 16 образовательных программ, 1 проект по созданию местных кадров и развитию предпринимательства.

Кроме того, BP от своего имени потратила на спонсируемые в Азербайджане проекты примерно 0,2 млн долларов США, что на 0,2 млн или в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Сюда входят 22 проекта, включая 13 образовательных инициатив, 1 проект проект по созданию местных кадров и развитию предпринимательства, 5 экологических инициатив и поддержку 3 конференций и семинаров по различным темам.

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Версия на английском языке BP and partners double spending on social projects in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке BP və tərəfdaşları Azərbaycanda sosial layihələrə xərclərini 2 dəfə artırıb

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