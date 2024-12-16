BP и "дочка" ADNOC завершили создание СП для разработки газовых активов в Египте

BP и XRG (подразделение ADNOC) завершили создание совместного предприятия Arcius Energy, которое на начальном этапе будет заниматься разработкой газовых активов в Египте.

BP и XRG (подразделение ADNOC) завершили создание совместного предприятия Arcius Energy, которое на начальном этапе будет заниматься разработкой газовых активов в Египте.

Как сообщает Report со ссылкой на BP, в новой структуре 51% принадлежит BP и 49% - XRG. Arcius Energy владеет долями, переданными BP по двум концессиям на разработку, а также соглашением о разведке.

Arcius Energy получила участие в концессиях Shorouk (доля BP 10%), которая включает эксплуатируемое Belayim Petroleum (Petrobel) месторождение Zohr, и North Damietta (доля BP 100%), в рамках которой компанией Pharaonic Petroleum Company (PhPC) разрабатывается месторождение Atoll.

Кроме того, СП будет управлять концессионными соглашениями о разведке месторождений North El Tabya, Bellatrix-Seti East и North El Fayrouz.

Сейчас BP совместно с партнерами добывает около 70% газа в Египте за счет проектов в дельте Западного и Восточного Нила.

XRG создано для инвестиций в природный газ, химическую промышленность и низкоуглеродную энергетику. Компания будет поддерживать международное развитие ADNOC, стремящейся стать ключевым мировым поставщиком энергетических продуктов. XRG формально начнет осуществлять деятельность в первом квартале 2025 года. Экс-глава BP Бернард Луни войдет в совет директоров энергетической компании XRG.