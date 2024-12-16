О нас

BP и "дочка" ADNOC завершили создание СП для разработки газовых активов в Египте

BP и "дочка" ADNOC завершили создание СП для разработки газовых активов в Египте BP и XRG (подразделение ADNOC) завершили создание совместного предприятия Arcius Energy, которое на начальном этапе будет заниматься разработкой газовых активов в Египте.
Энергетика
16 декабря 2024 г. 13:29
BP и дочка ADNOC завершили создание СП для разработки газовых активов в Египте

BP и XRG (подразделение ADNOC) завершили создание совместного предприятия Arcius Energy, которое на начальном этапе будет заниматься разработкой газовых активов в Египте.

Как сообщает Report со ссылкой на BP, в новой структуре 51% принадлежит BP и 49% - XRG. Arcius Energy владеет долями, переданными BP по двум концессиям на разработку, а также соглашением о разведке.

Arcius Energy получила участие в концессиях Shorouk (доля BP 10%), которая включает эксплуатируемое Belayim Petroleum (Petrobel) месторождение Zohr, и North Damietta (доля BP 100%), в рамках которой компанией Pharaonic Petroleum Company (PhPC) разрабатывается месторождение Atoll.

Кроме того, СП будет управлять концессионными соглашениями о разведке месторождений North El Tabya, Bellatrix-Seti East и North El Fayrouz.

Сейчас BP совместно с партнерами добывает около 70% газа в Египте за счет проектов в дельте Западного и Восточного Нила.

XRG создано для инвестиций в природный газ, химическую промышленность и низкоуглеродную энергетику. Компания будет поддерживать международное развитие ADNOC, стремящейся стать ключевым мировым поставщиком энергетических продуктов. XRG формально начнет осуществлять деятельность в первом квартале 2025 года. Экс-глава BP Бернард Луни войдет в совет директоров энергетической компании XRG.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке BP, ADNOC's XRG agree Egypt gas JV Arcius Energy

Самое читаемое

Президент Узбекистана запустил новые энергообъекты стоимостью 3,7 млрд долларов
Президент Узбекистана запустил новые энергообъекты стоимостью 3,7 млрд долларов
13 декабря 2024 г. 18:51
Азеригаз: Прокладка газопровода в село Зар Кяльбаджарского района завершена на 90%
"Азеригаз": Прокладка газопровода в село Зар Кяльбаджарского района завершена на 90%
13 декабря 2024 г. 16:57
СМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
ВидеоСМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
11 декабря 2024 г. 05:51
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
10 декабря 2024 г. 14:13
Британский аналитик: Нормализация отношений между Баку и Ереваном может занять время, но она вполне достижима
Британский аналитик: Нормализация отношений между Баку и Ереваном может занять время, но она вполне достижима
13 декабря 2024 г. 12:24
Жапаров: Кыргызстан выйдет из черного списка и откроет прямые авиарейсы в Европу
Жапаров: Кыргызстан выйдет из "черного списка" и откроет прямые авиарейсы в Европу
11 декабря 2024 г. 14:28
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
12 декабря 2024 г. 13:19
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
12 декабря 2024 г. 22:23
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
15 декабря 2024 г. 12:18
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
11 декабря 2024 г. 00:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi