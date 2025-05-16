BP готовится к принятию окончательного инвестиционного решения по проекту компрессии Шахдениз

BP готовится к принятию окончательного инвестиционного решения по проекту компрессии Шахдениз

Компания "BP-Азербайджан" готовится к принятию окончательного инвестиционного решения по проекту "Шахдениз Компрессия" (SDC) в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила руководитель пресс-службы компании "BP-Азербайджан" Тамам Баятлы.

"Отчет о воздействии на окружающую среду по строительству новой компрессорной платформы на месторождении "Шахдениз" был утвержден Министерством экологии Азербайджана. В настоящее время мы готовимся к окончательному инвестиционному решению. После этого начнутся строительные работы", - подчеркнула она.