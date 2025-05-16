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BP готовится к принятию окончательного инвестиционного решения по проекту компрессии Шахдениз

BP готовится к принятию окончательного инвестиционного решения по проекту компрессии Шахдениз BP готовится к принятию окончательного инвестиционного решения по проекту компрессии Шахдениз
Энергетика
16 мая 2025 г. 17:38
BP готовится к принятию окончательного инвестиционного решения по проекту компрессии Шахдениз

Компания "BP-Азербайджан" готовится к принятию окончательного инвестиционного решения по проекту "Шахдениз Компрессия" (SDC) в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила руководитель пресс-службы компании "BP-Азербайджан" Тамам Баятлы.

"Отчет о воздействии на окружающую среду по строительству новой компрессорной платформы на месторождении "Шахдениз" был утвержден Министерством экологии Азербайджана. В настоящее время мы готовимся к окончательному инвестиционному решению. После этого начнутся строительные работы", - подчеркнула она.

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Версия на английском языке BP preparing for FID on Shah Deniz Compression project
Версия на азербайджанском языке BP "Şahdəniz Kompressiya" layihəsi ilə bağlı yekun investisiya qərarının qəbul edilməsinə hazırlaşır

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