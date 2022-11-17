BP Exploration присудила контракт по оптимизации инженерных услуг SOCAR-KBR

BP Exploration (Shah Deniz) присудила контракт об оптимизации инженерных услуг SOCAR-KBR (SKLLC) по проекту компрессирования Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря.

BP Exploration (Shah Deniz) присудила контракт по оптимизации инженерных услуг совместному предприятию SOCAR-KBR для нового проекта на месторождении "Шах-Дениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Проект находится на стадии перед принятием окончательного инвестиционного решения.

Как передает Report, об этом объявила компания KBR.

SOCAR-KBR будет поддерживать оптимизацию и предоставлять инженерные услуги для BP. Объем работ также включает инженерные решения, позволяющие интегрировать новую платформу в существующую систему и обеспечить подачи электроэнергии с берега.

Новая компрессорная платформа на "Шах-Дениз" станет первой в Каспийском регионе, на которой операции будут выполняться дистанционно, без присутствия команды, на базе самых передовых технологий.

SOCAR-KBR является совместным предприятием государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR и KBR.