BP: Экспорт по БТД после обнаружения следов органических хлоридов продолжается без перебоев

В настоящее время экспортные операции по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и загрузка азербайджанской нефти на терминале Джейхан после обнаружения следов органических хлоридов в некоторых партиях сырой нефти продолжаются.

В настоящее время экспортные операции по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и загрузка азербайджанской нефти на терминале Джейхан после обнаружения следов органических хлоридов в некоторых партиях сырой нефти продолжаются.

Как передает Report , об этом телеканалу AnewZ заявила руководитель отдела коммуникаций bp-Azerbaijan (оператор трубопровода) Тамам Баятлы.

Она подтвердила, что в некоторых партиях сырой нефти, отправленных на мировые рынки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), были обнаружены следы органических хлоридов. По ее словам, компания BTC Co провела комплексную оценку качества сырой нефти на всех объектах вдоль трубопровода.

"Результаты оценки подтверждают наличие органических хлоридов в некоторых резервуарах на терминале Джейхан. Были приняты соответствующие меры по изоляции этих резервуаров, при этом продолжалась загрузка из резервуаров, которые были оценены как соответствующие нормальным спецификациям. BTC Co. также продолжила принимать необходимые меры для полного решения проблемы", - указала Т.Баятлы.

Представитель bp-Azerbaijan указала, что в настоящее время экспортные операции по БТД и загрузка азербайджанской нефти на терминале Джейхан продолжаются.

"Компания в настоящее время предпринимает меры для полного решения проблемы в тесном сотрудничестве с SOCAR, при этом отбор проб продолжается перед каждой загрузкой. Согласно оценке BTC Co, нефть с месторождения Азери - Чыраг - Гюнешли (АЧГ) и конденсат с месторождения Шахдениз, поступающие на терминал Сангачал, а также нефть в резервуарах на терминале Сангачал соответствуют нормальным спецификациям", - резюмировала Тамам Баятлы.

Эксперты, как указывает AnewZ, отмечают, что благодаря своевременным мерам, принятым компанией, не было остановок или задержек в процессе экспорта.