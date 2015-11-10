​BP: Добыча на блоке месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" опережает прогноз

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Показатели добычи на блоке месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли", расположенном в азербайджанском секторе Каспия, опережают прогноз на текущий год.

Как передает Report, об этом сообщил региональный директор BP по Азербайджану, Турции и Грузии Гордон Биррелл.

Он отметил, что в ближайшие дни будут обнародованы результаты III квартала и, согласно этим показателям, добыча находится на высоком уровне.

Отметим, что добыча на блоке месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" на 2015 год прогнозировалась в объеме 30,3 млн. тонн нефти.

По информации ВР-Azerbaijan, в 2014 году на АЧГ было добыто 31,5 млн. тонн нефти.

Отметим, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. Месторождения "Азери", "Чыраг", "Глубоководный Гюнешли" расположены на расстоянии примерно 120 км к востоку от Баку. Это самый крупный блок месторождений в азербайджанском секторе Каспийского бассейна. Добываемая с блока месторождений АЧГ нефть по сети подводных трубопроводов доставляется до Сангачальского терминала, откуда экспортируется на мировой рынок по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса.

Участниками проекта являются компании BP (35, 8%-оператор), ГНКАР (11,6%), Chevron (11,3%), Inpex (11%), Statoil (8,6%), ExxonMobil (8%), TPAO (6,8%), Itochu (4,3%), ONGC Videsh Ltd. (2,7%).