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BP: Бурение скважины на АЧГ до проектной глубины уже завершено

BP: Бурение скважины на АЧГ до проектной глубины уже завершено BP: Бурение скважины на АЧГ до проектной глубины уже завершено
Энергетика
19 мая 2025 г. 15:07
BP: Бурение скважины на АЧГ до проектной глубины уже завершено

Добыча первого природного газа в рамках проекта на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря ожидается до конца этого года.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила руководитель пресс-службы компании "BP-Азербайджан" Тамам Баятлы.

По ее словам, бурение скважины до проектной глубины уже завершено.

"В настоящее время проводятся работы по завершению скважины. Этот процесс требует определенного времени. Необходимо также провести интеграцию этой скважины в существующую газовую инфраструктуру. Для этого устанавливаются дополнительное оборудование, отводы и другие технические устройства. Как и планировалось, после завершения этих работ до конца года предусмотрена добыча первого газа", - сказала Баятлы.

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Версия на английском языке BP: Free gas well at ACG field nearing completion
Версия на азербайджанском языке BP: AÇG-də sərbəst qaz quyusunun tamamlanması başa çatmaq üzrədir

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