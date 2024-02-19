BP: Бурение первой скважины на платформе ACE близится к завершению

Бурение первой добывающей скважины на платформе "Центральный Восточный Азери" (ACE) на месторождениях "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря близится к завершению.

Об этом Report заявил вице-президент BP по внешним связям и коммуникациям в Каспийском регионе и на Ближнем Востоке Бахтияр Асланбейли.

По его словам, в этом году на платформе ACE планируется пробурить три добывающие скважины.

"Процесс бурения первой скважины близится к завершению", - сказал Асланбейли.

Нефть из этой скважины планируется добыть в первом квартале этого года, отметил он.

Запуск платформы ACE несколько замедлит снижение темпов добычи нефти, считает Асланбейли.