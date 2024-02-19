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BP: Будет подготовлена программа по предотвращению резкого снижения добычи на АЧГ

BP: Будет подготовлена программа по предотвращению резкого снижения добычи на АЧГ
Энергетика
19 февраля 2024 г. 17:52
BP: Будет подготовлена программа по предотвращению резкого снижения добычи на АЧГ

До конца этого года планируется подготовить программу по предотвращению резкого снижения добычи нефти на блоке нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Об этом Report заявил вице-президент BP по внешним связям и коммуникациям в Каспийском регионе и на Ближнем Востоке Бахтияр Асланбейли.

По его словам, вопрос замедления темпов снижения добычи на АЧГ является предметом обсуждения уже долгое время.

"Дискуссии о путях предотвращения снижения темпов добычи не новы и ведутся давно. Это непрерывный процесс, осуществляемый с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR)", - сказал Асланбейли.

Он отметил, что снижение объемов добычи нефти на АЧГ было ожидаемым, однако его темпы превысили ожидаемые показатели.

"По итогам переговоров в 2024 года, вероятно, будет подготовлена определенная программа, чтобы не допустить резкого снижения добычи", - добавил Асланбейли.

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Версия на азербайджанском языке BP: AÇG-də hasilatın kəskin azalmasının qarşısının alınması proqramı hazırlanacaq

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