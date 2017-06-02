BP-Azerbaijan выделил на социальные проекты 72 млн долларов

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Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ BP и партнеры вложили в Азербайджан примерно 66 млрд долларов посредством проектов, оператором которых является BP.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент BP-Azerbaijan Бахтияр Асланбейли на проходящей в Баку международной нефтегазовой конференции.

По его словам, с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) с 1997 года по сегодняшний день добыто более 3 млрд баррелей нефти: "За прошедшие 12 лет мы добыли с АЧГ и передали Азербайджану примерно 30 млрд кубометров попутного газа".

"С конца 2006 года в рамках проекта "Шахдениз" на региональные рынки транспортировано более 80 млрд кубометров газа. По трубопроводу BTC прокачано свыше 360 млн тонн, т.е. 2,7 млрд баррелей сырой нефти, которая загружена на 3 550 танкеров и отправлена на нефтяные рынки", - сказал представитель BP.

Бахтияр Асланбейли отметил, что "Шахдениз-2" – один из самых сложных мировых проектов: "Все работы выполняются с учетом минимального воздействия на ландшафт. Стоит отметить, что за 20 лет мы провели не менее 110 раз оценку воздействия на окружающую среду. Проведено примерно 200 исследований по мониторингу морской, сухопутной и прибрежной зон".

По словам вице-президента, до сегодняшнего дня компания выделила на социальные проекты в Азербайджане 72 млн долларов: "К концу 2016 года 87% специализированного персонала BP-Azerbaijan составили граждане Азербайджана. Для сравнения скажем, что в 2015-м эта цифра составила 84%. Мы нацелены довести ее до 90% к концу 2018 года. Число местных руководящих лиц достигло 314 человек, что равно 57% руководящего состава в местных офисах. Из них 20% - женщины. Только в прошлом году 22 азербайджанца получили назначения на высокие должности в другие страны".