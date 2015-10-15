​BP-Azerbaijan: В рамках новых проектов создано свыше 15 тыс. рабочих мест

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ "Сейчас мы находимся на середине фазы строительства нового инвестиционного проекта стоимостью 28 млрд. долларов ("Шахдениз-2" и расширение Южно-Кавказского трубопровода)". Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент компании BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли в своем выступлении на I Азербайджанской конференции по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности.

По его словам, в рамках данного проекта на сегодняшний день в сфере строительства создано свыше 15 тыс. новых рабочих мест для азербайджанских работников.

Он отметил, что на сегодняшний день в компании BP, являющейся оператором проектов "Азери-Чыраг-Гюнешли", "Шахдениз" и Баку-Тбилиси-Джейхан, работают 2900 граждан Азербайджана: "Большинство из них трудятся в Баку. Наряду с этим, некоторые наши основные кадры работают в США, Великобритании и других странах.

Мы приложили усилия для того, чтобы максимально использовать местные ресурсы в своих инвестициях, подготовили обучающие программы для местных специалистов и рабочей силы с целью привлечения местных ресурсов для реализации проектов. Эти программы охватывают все навыки, необходимые для выполнения работ в соответствии с самыми высокими международными стандартами".