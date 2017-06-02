BP-Azerbaijan расширил сотрудничество с местными подрядчиками

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Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ BP и партнеры подписали долгосрочные контракты на 1,06 млрд долларов с 167 компаниями в 2016 году. Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент BP-Azerbaijan Бахтияр Асланбейли на проходящей в Баку международной нефтегазовой конференции.

По его словам, в прошлом году BP сотрудничал с 266 местными компаниями и физическими лицами: "Из них 58% приходится на малые и средние предприятия".

"В рамках совместных операций и проектов в Азербайджане наши расходы составили примерно 2,06 млрд долларов. Из них 900 млн долларов пришлось на расходы на местных поставщиков", - добавил представитель компании.