BP-Azerbaijan: Прогнозы по добыче не изменены

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Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ "Прогнозы по добыче для Азербайджана на этот год не изменились".

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент BP по связям, внешним делам и стратегии Азербайджана Бахтияр Асланбейли.

Он отметил, что на блоке D230, соглашение по которому было ратифицировано Милли Меджлисом на прошлой неделе, вначале будут проводиться сейсмические работы.

По словам Б.Асланбейли, процесс займет некоторое время: "После ратификации соглашение должно быть подписано президентом, а затем опубликовано в газете. После того как поступит официальное письмо SOCAR, соглашение вступит в силу. Затем начнутся стандартные сейсмические работы. После их завершения будет принято решение о месте бурения разведочной скважины. Это займет некоторое время".

Отметим, что соглашение о долевом разделе добычи по совместной разведке и разработке блока D230 подписано в апреле этого года президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым и генеральным исполнительным директором BP Group Бобом Дадли в Лондоне с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Блок D230 расположен в Каспийском море в 135 км (84 мили) к северо-востоку от Баку. Блок занимает площадь около 3 200 квадратных километров. Ожидаемая глубина продуктивных слоев блока составляет приблизительно 3 500 метров. По условиям соглашения PSA, заключенного сроком на 25 лет, доля участия BP, оператора в период разведки, составит 50%, остальная половина будет принадлежать SOCAR. В мае 2016 года с SOCAR был подписан меморандум о взаимопонимании по геологоразведочным работам на блоке D230.