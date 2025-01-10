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BP-Azerbaijan приостановила работу платформы “Alpha” на Шахдениз из-за проблемы на подводном трубопроводе

BP-Azerbaijan приостановила работу платформы “Alpha” на Шахдениз из-за проблемы на подводном трубопроводе Компания BP-Azerbaijan, технический оператор разработки месторождения Шах-Дениз, остановила работу платформы “Alpha” из-за технической неисправности на подводном трубопроводе, предназначенном для транспортировки конденсата.
Энергетика
10 января 2025 г. 16:05
BP-Azerbaijan приостановила работу платформы “Alpha” на Шахдениз из-за проблемы на подводном трубопроводе

Компания BP-Azerbaijan, технический оператор разработки месторождения Шахдениз, остановила работу платформы “Alpha” из-за технической неисправности на подводном трубопроводе, предназначенном для транспортировки конденсата.

Об этом Report сообщила глава пресс-службы BP-Azerbaijan Тамам Баятлы.

"На самой платформе никаких проблем нет. Техническая проблема возникла на подводном трубопроводе для транспортировки конденсата, соединяющем платформу “Alpha” с Сангачальским терминалом. По этой причине мы остановили работу этой платформы", - отметила Баятлы.

Она подчеркнула, что "платформа, находящийся на ней персонал и другие связанные с платформой установки находятся в полной безопасности".

"В настоящее время ведутся все необходимые работы для устранения проблемы в максимально короткие сроки", - добавила Баятлы.

Ранее Минэнерго Азербайджана сообщало, что в январе-ноябре 2024 года на месторождении "Шахдениз" было добыто 3,1 млн тонн конденсата, что на 6,1% меньше по сравнению с январем-ноябрем 2023 года.

Контракт на разработку месторождения был подписан в 1996 году. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: британская BP plc (оператор - 29,99%), "ЛУКОЙЛ" (19,99%), турецкая TPAO (19%), азербайджанская Cenub Qaz Dehlizi (16,02%), иранская NICO (10%), венгерская MVM - 5%.

В настоящее время производство газа и конденсата на месторождении осуществляется с платформы Alpha в рамках "Стадии-1" и платформы Bravo в рамках "Стадии-2". Добыча газа здесь началась в декабре 2006 года.

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Версия на английском языке BP Azerbaijan suspends Shah Deniz Alpha platform due to subsea pipeline problem
Версия на азербайджанском языке BP "Shah Deniz Alpha" platformasının işini sualtı boru kəmərindəki problem səbəbindən dayandırıb

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