BP-Azerbaijan приостановила работу платформы “Alpha” на Шахдениз из-за проблемы на подводном трубопроводе

Компания BP-Azerbaijan, технический оператор разработки месторождения Шах-Дениз, остановила работу платформы “Alpha” из-за технической неисправности на подводном трубопроводе, предназначенном для транспортировки конденсата.

Компания BP-Azerbaijan, технический оператор разработки месторождения Шахдениз, остановила работу платформы “Alpha” из-за технической неисправности на подводном трубопроводе, предназначенном для транспортировки конденсата.

Об этом Report сообщила глава пресс-службы BP-Azerbaijan Тамам Баятлы.

"На самой платформе никаких проблем нет. Техническая проблема возникла на подводном трубопроводе для транспортировки конденсата, соединяющем платформу “Alpha” с Сангачальским терминалом. По этой причине мы остановили работу этой платформы", - отметила Баятлы.

Она подчеркнула, что "платформа, находящийся на ней персонал и другие связанные с платформой установки находятся в полной безопасности".

"В настоящее время ведутся все необходимые работы для устранения проблемы в максимально короткие сроки", - добавила Баятлы.

Ранее Минэнерго Азербайджана сообщало, что в январе-ноябре 2024 года на месторождении "Шахдениз" было добыто 3,1 млн тонн конденсата, что на 6,1% меньше по сравнению с январем-ноябрем 2023 года.

Контракт на разработку месторождения был подписан в 1996 году. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: британская BP plc (оператор - 29,99%), "ЛУКОЙЛ" (19,99%), турецкая TPAO (19%), азербайджанская Cenub Qaz Dehlizi (16,02%), иранская NICO (10%), венгерская MVM - 5%.

В настоящее время производство газа и конденсата на месторождении осуществляется с платформы Alpha в рамках "Стадии-1" и платформы Bravo в рамках "Стадии-2". Добыча газа здесь началась в декабре 2006 года.