BP-Azerbaijan: Операции на "Шахдениз" вернулись в нормальный режим после профилактики на экспортной инфраструктуре

Компания BP (технический оператор проекта "Шахдениз") восстановила газовые операции на месторождении "Шахдениз" в нормальном режиме после проведения профилактических работ на инфраструктуре для экспорта газа.

Компания BP (технический оператор проекта "Шахдениз") восстановила газовые операции на месторождении "Шахдениз" в нормальном режиме после проведения профилактических работ на инфраструктуре для экспорта газа.

Об этом Report сообщила менеджер по связям с общественностью компании BP-Azerbaijan Тамам Баятлы.

Ранее сообщалось, что в связи с плановыми профилактическими работами, которые проводились на экспортной инфраструктуре [с 5 по 11 августа], добыча газа на месторождении "Шахдениз" была снижена до требуемого уровня.

“С завершением программы профилактических работ на экспортных газопроводах, газо-экспортные операции на месторождении вернулись к нормальному режиму", - сказала Т.Баятлы.

Ранее компания Trans Adriatic Pipeline AG заявила, что проведение плановых ремонтных работ на газотранспортной системе на участке [Южного газового коридора] до TAP, привели к сокращению потоков газа, поступающих в TAP в точке соединения "Кипой" на границе Греции с Турцией.

Аналогичные ограничения имели место и в поставках азербайджанского газа по интерконнектору Греция-Болгария (IGB), которые также охватили период с 5 по 11 августа.