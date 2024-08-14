О нас

BP-Azerbaijan: Операции на "Шахдениз" вернулись в нормальный режим после профилактики на экспортной инфраструктуре

BP-Azerbaijan: Операции на "Шахдениз" вернулись в нормальный режим после профилактики на экспортной инфраструктуре Компания BP (технический оператор проекта "Шахдениз") восстановила газовые операции на месторождении "Шахдениз" в нормальном режиме после проведения профилактических работ на инфраструктуре для экспорта газа.
Энергетика
14 августа 2024 г. 13:52
BP-Azerbaijan: Операции на Шахдениз вернулись в нормальный режим после профилактики на экспортной инфраструктуре

Компания BP (технический оператор проекта "Шахдениз") восстановила газовые операции на месторождении "Шахдениз" в нормальном режиме после проведения профилактических работ на инфраструктуре для экспорта газа.

Об этом Report сообщила менеджер по связям с общественностью компании BP-Azerbaijan Тамам Баятлы.

Ранее сообщалось, что в связи с плановыми профилактическими работами, которые проводились на экспортной инфраструктуре [с 5 по 11 августа], добыча газа на месторождении "Шахдениз" была снижена до требуемого уровня.

“С завершением программы профилактических работ на экспортных газопроводах, газо-экспортные операции на месторождении вернулись к нормальному режиму", - сказала Т.Баятлы.

Ранее компания Trans Adriatic Pipeline AG заявила, что проведение плановых ремонтных работ на газотранспортной системе на участке [Южного газового коридора] до TAP, привели к сокращению потоков газа, поступающих в TAP в точке соединения "Кипой" на границе Греции с Турцией.

Аналогичные ограничения имели место и в поставках азербайджанского газа по интерконнектору Греция-Болгария (IGB), которые также охватили период с 5 по 11 августа.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке BP-Azerbaijan: Shah Deniz back on track following export infrastructure upkeep

Другие новости из категории

Названы объемы транспортировки нефти по трубопроводу БTД в этом году
Названы объемы транспортировки нефти по трубопроводу БTД в этом году
14 августа 2024 г. 13:53
Транспортировка по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличилась более чем на 5%
Транспортировка по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличилась более чем на 5%
14 августа 2024 г. 13:16
Обнародованы объемы экспорта газа из Азербайджана в Грецию и Болгарию
Обнародованы объемы экспорта газа из Азербайджана в Грецию и Болгарию
14 августа 2024 г. 13:06
Добыча товарного газа в Азербайджане выросла более чем на 6%
Добыча товарного газа в Азербайджане выросла более чем на 6%
14 августа 2024 г. 13:04
Сегодня на некоторых территориях Гянджи прекращена подача газа
Сегодня на некоторых территориях Гянджи прекращена подача газа
14 августа 2024 г. 11:26
“Дочка” итальянской Maire Tecnimont закрывает филиал в Азербайджане
“Дочка” итальянской Maire Tecnimont закрывает филиал в Азербайджане
14 августа 2024 г. 10:24
Сегодня в трех районах Баку возникнут перебои в подаче газа
Сегодня в трех районах Баку возникнут перебои в подаче газа
14 августа 2024 г. 09:43
Азербайджанская нефть незначительно подешевела
Азербайджанская нефть незначительно подешевела
14 августа 2024 г. 09:22
Завтра в пяти населенных пунктах Астары отключат газ
Завтра в пяти населенных пунктах Астары отключат газ
13 августа 2024 г. 19:40
ТЭО проекта прокладки Черноморского энергетического кабеля подтвердило его перспективность
ТЭО проекта прокладки Черноморского энергетического кабеля подтвердило его перспективность
13 августа 2024 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi