BP-Azerbaijan обнародовал объемы переданного государству попутного газа

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ "В первом полугодии этого года посредством Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) мы безвозмездно передали правительству Азербайджана 1,31 млрд. кубометров попутного газа". Как передает Report, об этом сообщил журналистам президент BP-Azerbaijan Гордон Биррелл.

Он также коснулся сейсмических исследований в Каспийском море: "В августе мы добыли трехмиллиардный баррель нефти на месторождении "Азери-Чыраг-Гюнешли". Как вы знаете, сейсмические исследования проводятся также на мелководной части Каспия. Они находятся на стадии завершения. В целом, исследования проведены на площади 200 кв. км с помощью 17 кораблей. Сейчас начата обработка полученных данных. Думаю, что процесс завершится к концу года".