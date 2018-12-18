BP-Azerbaijan и министерство энергетики подписали меморандум о взаимопонимании по возобновляемым источникам энергии

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня BP-Azerbaijan и министерство энергетики подписали меморандум о взаимопонимании в целях совместного изучения потенциальных возможностей развития возобновляемой энергетики в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении компании и министерства.

Отмечено, что этот меморандум подписан в контексте недавнего заявления правительства Азербайджана о начале формирования нормативно-правовой базы по возобновляемым источникам энергии в стране.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов сказал на церемонии подписания, что в настоящее время изучается международный опыт, создается законодательная база, проводятся консультации с международными компаниями: “С подписанием документа деятельность Азербайджана по возобновляемым источникам энергии выйдет на новый этап развития. Я верю, что наше сотрудничество с BP, основанное на прочном партнерстве в нефтегазовой сфере, будет полезным и в сфере возобновляемых источников энергии, и мы вместе внесем вклад в развитие чистой энергетики".

Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гари Джонс сказал, что компания готова сотрудничать с правительством для понимания и изучения потенциала возобновляемых источников энергии в стране и поддерживает создание соответствующей базы в Азербайджане.