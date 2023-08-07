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BP: ACE станет первой управляемой с берега морской платформой на Каспии

BP: ACE станет первой управляемой с берега морской платформой на Каспии Платформа "Центральный Восточный Азери" (ACE), которая будет располагаться на одноименном фланге блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", станет первой управляемой с берега морской платформой в Каспийском море.
Энергетика
7 августа 2023 г. 17:40
BP: ACE станет первой управляемой с берега морской платформой на Каспии

Платформа "Центральный Восточный Азери" (ACE), которая будет располагаться на одноименном фланге блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", станет первой управляемой с берега морской платформой в Каспийском море.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу компании-оператора BP-Azerbaijan, об этом заявил президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэрри Джонс на церемонии отправки в море верхних строений платформы.

Джонс отметил, что ACE - яркий пример инновационного проектирования с современным дизайном, которое обеспечит автоматизацию систем и процессов и широкое применение цифровых технологий. По его словам, компания-оператор BP-Azerbaijan успешно завершила все строительные и испытательные работы столь сложного проекта на суше.

Он также подчеркнул, что ACE станет первой управляемой с берега морской платформой в Каспийском море.

Г.Джонс отметил, что верхние строения платформы в ближайшие дни будут установлены на ранее инсталлированном основании.

"После этого нам потребуется несколько месяцев, чтобы завершить строительно-монтажные работы на море и эксплуатационные испытания. Сразу после этого начнется бурение первой скважины. Согласно планам, добыча нефти начнется уже в начале 2024 года", - сказал он.

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Версия на английском языке bp: ACE will be first offshore platform in Caspian sea remotely controlled from onsore
Версия на азербайджанском языке BP: “ACE Xəzərdə sahildən idarə ediləcək ilk dəniz platforması olacaq”

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