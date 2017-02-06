BP: 2016 год был очень успешным для проекта АЧГ

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Прошлый год был очень успешным для проекта "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ).

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам региональный президент компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гордон Биррел.

“В первую очередь, я хочу отметить безопасность труда. С этой позиции 2016 год был очень успешным для проекта АЧГ. В области охраны труда получены большие достижения. Показатели по АЧГ стали одним из самых высоких среди показателей компании в мире”, - сказал он.

По словам Г.Биррела, 2016 год также был успешным с точки зрения охраны окружающей среды по сравнению с 2015-м: "Это, в основном, касается сжигаемого газа. В прошлом году его объем значительно снизился".

Региональный президент отметил, что компания старалась максимально сохранить стабильный уровень добычи. По его словам, в пласты закачаны большие объемы попутного газа для поддержания давления, что способствовало успешной добыче: “Скоро показатели добычи будут обнародованы”.

Он также подчеркнул, что в этом году на АЧГ будет пробурено аналогичное прошлому году количество новых скважин.