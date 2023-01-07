BOTAŞ: Поставки газа из Ирана в Турцию сократились на 70%

Поставки природного газа в Турцию через пункт Гюрбулак-Агры сократились по состоянию на 1 января 2023 года на 70% из-за неисправности, вызванной в иранской газотранспортной системе.

Поставки природного газа в Турцию через пункт Гюрбулак-Агры сократились по состоянию на 1 января 2023 года на 70% из-за неисправности, вызванной в иранской газотранспортной системе.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении турецкого оператора трубопроводов BOTAŞ (Pipelines and Petrol Transport AŞ).

В объявлении на сайте BOTAŞ указывается, что переговоры по устранению неисправности в короткие сроки продолжаются.

"Нашими иранскими коллегами приняты необходимые меры по устранению неисправности в короткие сроки, и проблема тщательно отслеживается. В этот зимний период были приняты все необходимые меры предосторожности, для того чтобы избежать неблагоприятного воздействия на потребление природного газа в стране, и наши дополнительные потребности в "голубом топливе" удовлетворяются за счет наших газохранилищ", - говорится в сообщении BOTAŞ.

Напомним, что в январе прошлого года из-за технических неполадок в системе транспортировки газа на иранской стороне поставки газа в Турцию были приостановлены на 10 дней.

Иран поставляет в Турцию в среднем 10 млрд кубометров газа в год по газопроводу Тенгиз - Анкара. Согласно данным, доля иранского газа в энергетическом балансе Турции в 2021 году составила порядка 16%.

В октябре 2022 года Иран и Турция достигли ряда новых соглашений в сфере экспорта газа. Согласно договоренности, дальнейшее увеличение поставок иранского газа станет возможным за счет развития существующих производственных мощностей.