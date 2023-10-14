BOTAŞ опровергла сообщения о миллиардном газовом долге перед РФ

Турецкая государственная нефтегазовая компании BOTAŞ опровергла появившиеся в СМИ и соцсетях сообщения о якобы газовом долге Турции перед Россией в 27,5 миллиарда долларов и переговорах о его реструктуризации.

Турецкая государственная нефтегазовая компании BOTAŞ опровергла появившиеся в СМИ и соцсетях сообщения о якобы газовом долге страны перед Россией в $27,5 млрд и переговорах о его реструктуризации.

Об этом Report сообщает со ссылкой на заявление госкомпании, размещенном на официальной странице в соцсети Х (ранее Twitter).

"В последние дни возникла необходимость проинформировать общественность о появившихся в некоторых СМИ и социальных сетях необоснованных и беспочвенных утверждениях о том, что газовый долг Турции перед Россией достиг 27,5 миллиарда долларов и что ведутся переговоры о реструктуризации этого долга.

Чрезвычайно значимо и целенаправленно, что BOTAŞ, являющийся флагманом нашей страны в области энергетики, выносится на повестку дня с такими необоснованными обвинениями в наши дни, когда реализуются гигантские инвестиции и экспортные соглашения, стоящие на мировой повестке дня, на пути к превращению Турции в центральную страну в области энергетики в год её столетия (в этом году Турецкая Республика отмечает свое столетие – ред.)", - говорится в заявлении.

В компании призвали общественность не доверять таким необоснованным утверждениям, "которые являются преднамеренными, злонамеренными и преследуют различные цели, чтобы нанести урон нашей организации на национальной и международной арене и снизить ценность ее бренда".