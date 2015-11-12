​BOTAŞ намерен привлечь для проекта TANAP кредит на сумму 2 млрд. долларов

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Турецкая компания BOTAŞ ведет переговоры со Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком для привлечения кредита на финансирование проекта строительства Трансанатолийского трубопровода (TANAP).

Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

По информации, компания намерена привлечь для проекта кредит в размере 2 млрд. долларов. Она ведет переговоры для привлечения по 1 млрд. долларов от каждой из этих организаций. Кредиторы уже приступили к оценке проекта TANAP.

Отмечается, что кредиты будут выданы под государственные гарантии. Компания не сделала никаких заявлений по данному вопросу. В Европейском инвестиционном банке же заявили, что с BOTAŞ ведутся переговоры на получение долгосрочного кредита.

Отметим, что BOTAŞ имеет 30% в проекте TANAP.