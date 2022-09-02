BOTAŞ может взять кредит в 300 млн евро для закупок газа у Азербайджана

Турецкий трубопроводный оператор BOTAŞ хочет привлечь синдицированный кредит в размере 300 млн евро (300 млн долларов) для покупки сжиженного природного газа из Азербайджана до конца этого года.

Турецкий трубопроводный оператор BOTAŞ хочет привлечь синдицированный кредит в размере 300 млн евро (300 млн долларов) для покупки сжиженного природного газа из Азербайджана до конца этого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По имеющейся информации, в этом году в связи с российско-украинской войной расходы BOTAŞ выросли, и компания скупила на рынке крупную сумму наличной иностранной валюты. В результате физический валютный счет компании в Центральном банке Турции (TMB) достиг рекордного уровня. В этом году регулирующий орган израсходовал 18 млрд долларов США из своих резервов на обеспечение BOTAŞ иностранной валютой и приостановил продажу валюты компании в июле. В том же месяце BOTAŞ занял у Deutsche Bank AG (Германия) 929 млн долларов.