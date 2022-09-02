О нас

BOTAŞ может взять кредит в 300 млн евро для закупок газа у Азербайджана

BOTAŞ может взять кредит в 300 млн евро для закупок газа у Азербайджана Турецкий трубопроводный оператор BOTAŞ хочет привлечь синдицированный кредит в размере 300 млн евро (300 млн долларов) для покупки сжиженного природного газа из Азербайджана до конца этого года.
Энергетика
2 сентября 2022 г. 12:39
BOTAŞ может взять кредит в 300 млн евро для закупок газа у Азербайджана

Турецкий трубопроводный оператор BOTAŞ хочет привлечь синдицированный кредит в размере 300 млн евро (300 млн долларов) для покупки сжиженного природного газа из Азербайджана до конца этого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По имеющейся информации, в этом году в связи с российско-украинской войной расходы BOTAŞ выросли, и компания скупила на рынке крупную сумму наличной иностранной валюты. В результате физический валютный счет компании в Центральном банке Турции (TMB) достиг рекордного уровня. В этом году регулирующий орган израсходовал 18 млрд долларов США из своих резервов на обеспечение BOTAŞ иностранной валютой и приостановил продажу валюты компании в июле. В том же месяце BOTAŞ занял у Deutsche Bank AG (Германия) 929 млн долларов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке BOTAS seeks €300 million loan for purchase of LNG from Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке BOTAŞ Azərbaycandan maye qaz almaq üçün 300 milyon avro kredit götürə bilər

Экслюзивные новости

Азербайджанские полицейские на службе в городе Лачыне
ФотоАзербайджанские полицейские на службе в городе Лачыне
1 сентября 2022 г. 09:52
Анар Рафиев: После начала войны развозили терминалы Starlink в горячие точки Украины
Анар Рафиев: После начала войны развозили терминалы Starlink в горячие точки Украины
31 августа 2022 г. 13:30
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
29 августа 2022 г. 10:49
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
26 августа 2022 г. 11:42
В результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
ФотоВ результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
26 августа 2022 г. 09:58
Назначен начальник станции Ходжасан
Назначен начальник станции "Ходжасан"
25 августа 2022 г. 16:09
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
24 августа 2022 г. 14:25
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
24 августа 2022 г. 13:38
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
23 августа 2022 г. 14:39
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
20 августа 2022 г. 14:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi