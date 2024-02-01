BOTAŞ и Türkmengaz обсудили поставки туркменского газа для экспорта в Европу

Представители турецкой нефтегазовой компании BOTAŞ и туркменской госкорпорации Türkmengaz обсудили планы доставки газа из Туркмениcтана в Турцию для его дальнейшего экспорта в Европу.

Представители турецкой нефтегазовой компании BOTAŞ и туркменской госкорпорации Türkmengaz обсудили планы доставки газа из Туркмениcтана в Турцию для его дальнейшего экспорта в Европу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Sabah.

Встреча прошла в штаб-квартире BOTAŞ в Анкаре.

Отмечается, что сотрудничество в этой сфере с Ашхабадом является одной из составляющих стратегических планов Турции стать региональным центром торговли газом. Предполагается, что туркменский газ будет доставляться в республику через Азербайджан, часть его объемов далее пойдет на экспорт в Европу. Меморандум, касающийся развития сотрудничества в энергетической сфере, был подписан между двумя странами в декабре 2022 года.

Руководство BOTAŞ, как отмечает газета, заверило, что готово оказать любую поддержку туркменской стороне для реализации данных планов. Первый этап обсуждаемого между сторонами плана предполагает доставку туркменского газа на территорию Турции, далее в краткосрочной перспективе он будет на регулярной основе экспортироваться на европейские рынки. При этом подчеркивается, что расчетная стоимость газа из Туркменистана более выгодна для Турции, это укрепит ее позиции в переговорах с другими странами-экспортерами.

Издание отмечает, что в рамках планов превращения в крупный газовый экспортный хаб Турция помимо России планирует получать газ из Азербайджана и Туркменистана, а также получать СПГ из других стран и экспортировать это топливо в Европу.