Botaş и "Газпром" в Санкт-Петербурге проведут переговоры по проекту газового хаба

Делегация турецкой нефтегазовой компании Botaş на этой неделе совершит визит в Санкт-Петербург.

Делегация турецкой нефтегазовой компании Botaş на этой неделе совершит визит в Санкт-Петербург.

Как передает Report, об этом сообщает турецкая газета Sabah.

Цель визита - обсуждение с представителями российского "Газпрома" деталей создания газового хаба.

"Турция предпринимает уверенные шаги, чтобы стать центральной страной в энергетике. В ходе встречи будут обсуждаться технические детали газового центра, который планируется создать во Фракии в 2024 году. Российский газ будет продаваться по всему миру из провинции Фракия", - отмечает издание.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил о том, что Москва и Анкара уже в скором времени могут достичь договоренностей по дорожной карте в рамках создания газового хаба.