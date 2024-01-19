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Botaş и "Газпром" в Санкт-Петербурге проведут переговоры по проекту газового хаба

Botaş и "Газпром" в Санкт-Петербурге проведут переговоры по проекту газового хаба Делегация турецкой нефтегазовой компании Botaş на этой неделе совершит визит в Санкт-Петербург.
Энергетика
19 января 2024 г. 13:39
Botaş и Газпром в Санкт-Петербурге проведут переговоры по проекту газового хаба

Делегация турецкой нефтегазовой компании Botaş на этой неделе совершит визит в Санкт-Петербург.

Как передает Report, об этом сообщает турецкая газета Sabah.

Цель визита - обсуждение с представителями российского "Газпрома" деталей создания газового хаба.

"Турция предпринимает уверенные шаги, чтобы стать центральной страной в энергетике. В ходе встречи будут обсуждаться технические детали газового центра, который планируется создать во Фракии в 2024 году. Российский газ будет продаваться по всему миру из провинции Фракия", - отмечает издание.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил о том, что Москва и Анкара уже в скором времени могут достичь договоренностей по дорожной карте в рамках создания газового хаба.

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Версия на английском языке Botas, Gazprom to hold negotiations on gas hub project in St. Petersburg

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